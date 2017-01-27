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Meteoroji açıkladı: Sıcaklıklar düşecek

Meteoroji açıkladı: Sıcaklıklar düşecek.19641
  • Giriş : 27.01.2017 / 13:52:00

Meteoroloji'den devam eden kar yağışı ile ilgili açıklama geldi.

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Trafikten öğrenime kadar birçok konuda günlük hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı ile ilgili açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışın devam edeceğini ve sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında düşeceğini belirtti.

MeteorolojiYapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Antalya'nın doğu kesimleri, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyı kesimleri ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların, Mardin, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derce artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70km/sa), Akdeniz'de kuzey yönlerden çok kuvvetli(50-70 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu -2
İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 1
İzmir:Parçalı ve çok bulutlu 4
Adana: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11
Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı 0
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sabah saatlerinde sağanak yağışlı 10
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -5
Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmak üzere, yağışların akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 5 

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