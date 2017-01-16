Meteoroji'den sağanak yağış uyarısı!
Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur illeri ile bazı ilçeleri için gök gürültülü sağanak ve kar yağışı beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde görülecek sağanak yağışlar hakkında bilgi verdi. Muğla'nın ilçeleri, Burdur Göller yöresi ve Antalya ve ilçelerinde beklenen sağanak yağıştan vatandaşın olumsuz yönde etkilenmemesi için uyarı yapıldı.
Yağışların sahil kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı ifade edildi.
Rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, Antalya civarlarının öğle saatlerine kadar kuzey yönlerden eseceği bildirildi.
Yağışların, Muğla merkez ve Ula, Milas, Datça, Marmaris, Köyceğiz, Isparta'nın Gönen, Atabey ve Uluborlu ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olacağı belirtildi.
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