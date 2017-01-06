Meteoroji'den uyarı geldi: Kar geliyor
Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağış ile ilgili açıklama yaptı. Yağışların saat 20.00'den itibaren kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, yapılan açıklamada, İstanbul'da halen güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgarın öğleden sonra kuzeybatı yönüne dönerek kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği, 10 derecenin üzerinde bulunan hava sıcaklığının akşam saatlerine doğru hızla azalarak sıfır dereceye inmesinin tahmin edildiği belirtildi.
Kar yağışının 8 Ocak Pazar gününden itibaren etkisini azaltarak aralıklarla gelecek hafta ortasına kadar devam edeceği, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 10 derece altında seyredeceği ifade edilen açıklamada, gündüz sıcaklıklarının İstanbul'un büyük bölümünde hafta ortasına kadar sıfır derecenin altında olacağının tahmin edildiği kaydedildi.
Açıklamada, yer yer tipi şeklinde etkili olacak yoğun kar yağışıyla kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İstanbul Valiliği, vatandaşların kar yağışı ve ardından beklenen don, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarından asgari düzeyde etkilenmeleri için bir dizi uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, kar yağışının akşam saatlerinden itibaren kuvvetleneceği, yarın öğle saatlerine kadar da aralıklarla devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, yarın öğleden sonra azalması beklenen kar yağışının sonraki günlerde yerini soğuk hava nedeniyle don ve buzlanmaya bırakacağının öngörüldüğüne işaret edilerek, kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşünün günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:
"Zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmamalı, araçla yola çıkanlar ise mutlaka kar lastiği, zincir, takoz, çekme halatı ve benzeri malzeme bulundurmalı, kullanmalı ve araçlarının teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmalı. Sürücüler trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymalı. Acil yardım, kurtarma, yol bakım ve müdahale araçlarının seri şekilde görev yapabilmeleri için sürücüler emniyet şeridi ihlali yapmamalı. Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergahlar kullanılmalı, arıza durumunda sürücüler araçlarını terk etmemeli, acil çAğrı için 155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma ve 159 Karayolları telefonunu aramalı. Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava koşullarının hakim olduğu bugünlerde, yaşlı ve çocuk, hamile kadınlar ile kalp ve akciğer hastaları mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Hava şartlarına uygun giysiler kullanılmalı. Kapalı alanlarda mangal gibi zehirlenmeye yol açabilecek malzemeler kullanılmamalı. Baca temizliği yapılmalı, sobalar dikkatli şekilde yakılmalı. Can ve mal güvenliği açısından tüm bu uyarılara riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir."
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