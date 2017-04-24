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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor.24256
  • Giriş : 24.04.2017 / 11:35:00
  • Güncelleme : 24.04.2017 / 11:37:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen sağanak yağış ile ilgili uyarılarda bulundu.

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Soğuk havalar ülkeyi terk etmiyor. Dün yurdun birçok yerinde yağan kar ve sağanak yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşatırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir yeni uyarı daha geldi. Ülke genelinde yaşanacak sağanak yağişlar için vatandaşlar uyarıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Bursa, Yalova, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Van çevreleri ile Balıkesir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde artacak, doğu kesimlerde azalacak ve mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu 10
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Anadolu Yakası'nın doğusu hafif sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı bulutlu 20
Bursa: Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 14
Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 12
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19 

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