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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor.24256
  • Giriş : 29.04.2017 / 12:04:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen sağanak yağış ile ilgili açıklama yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı, Karadeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 26
İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Karadeniz'e bakan kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sisli 24
Bursa: Az bulutlu ve açık 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 29
Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Az bulutlu 17
Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25 

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