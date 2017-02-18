Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de hafif yağmurlu geçeceği bildirdi. Ülke genelinde ise sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara:Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 8
İstanbul: Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu 10
Bursa: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 14
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı 15
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 15
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 11
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10
Erzurum: Az bulutlu -4
Diyarbakır: Az bulutlu 7
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