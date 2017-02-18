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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık artıyor

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık artıyor.25608
  • Giriş : 18.02.2017 / 10:11:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sevindirecek bir haber verdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de hafif yağmurlu geçeceği bildirdi. Ülke genelinde ise sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 8

İstanbul: Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu 10

Bursa: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 14

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı 15

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 15

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 11

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Az bulutlu -4

Diyarbakır: Az bulutlu 7

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