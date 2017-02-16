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Meteoroloji'den 13 il için uyarı geldi!

Meteoroloji'den 13 il için uyarı geldi!.36302
  • Giriş : 16.02.2017 / 17:41:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için önemli uyarılarda bulundu.

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Meteoloji Genel Müdürlüğü, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Karaman, Erzincan ve Ardahan'da yaşayan vatandaşları beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı ile ilgili uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara'nın kuzey kesimleri, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Karaman, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde kıyılarda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm. ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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