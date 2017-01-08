Facebook Twitter Rss

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı.19465
  • Giriş : 08.01.2017 / 11:47:00

Kar yağışı ve soğuk havalarla ilgili meteoroloji'den uyarı geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Tüm yurtta görülen soğuk hava ve kar yağışı vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırırken hastalık ve ulaşımda sıkıntıya da neden oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı konusunda Malatya, Adıyaman, Elazığ güney ilçelerinde yaşayan vatandaşları uyardı. Ayrıca Antalya için de don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre,  havanın yarın sabah saatlerine kadar Elazığ'da karla karışık yağmurlu, öğleden  sonra kar yağışlı, Adıyaman, Tunceli ve Malatya'da aralıklarla kar yağışlı,  Bingöl'de çok bulutlu, öğleden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar  yağışı Malatya, Adıyaman ve Elazığ'ın güney ilçelerinde yoğun olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgarın  güneydoğudan aralıklarla kuvvetli esmesi öngörülüyor.


Rüzgar ve kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı  yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
  
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı  Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava parçalı çok bulutlu, sahil  kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler ise yer yer yoğun  olmak üzere kar yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının, sahilde 1 ila 4 derece, iç kesimlerde 5 ila 7  derece azalacağı, rüzgarın Antalya'nın doğu ilçelerinde güney yönlerden orta  kuvvette, İbradı, Akseki, Gündoğmuş civarlarında kuvvetli, yer yer fırtına  şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların Alanya'da zaman zaman kuvvetli, İbradı, Akseki, Gündoğmuş  civarlarında yoğun kar yağışı şeklinde olması, kuvvetli rüzgar ve yer yer  fırtınanın etkisiyle tipi bekleniyor. Rüzgarın, akşam ve gece saatlerinde sahilde hafif, yer yer orta  kuvvette esmesi, iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olması öngörülüyor.

Rüzgarın Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar güney yönlerden  3-5, açıklarda 6 kuvvetinde eseceği, dalga yüksekliğinin 1,5-2,5 metre olacağı  tahmin ediliyor.

İDO'dan açıklama geldi! Bazı seferler iptal

2017 faaliyet takvimini açıkladılar

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Uçak bileti olanlar! Dikkat!

Uçak bileti olanlar! Dikkat!

İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışından hava yolu ulaşımı da nasibini aldı. Birçok uçak seferi ipt

Meteoroji'den uyarı geldi: Kar geliyor

Meteoroji'den uyarı geldi: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden soğuyan havalarla ilgili uyarılar geldi.

 

İstanbul için su kesintisi uyarısı!

İstanbul için su kesintisi uyarısı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden İstanbullular için önemli bir uyarıda bulunuldu.

Balıkesir'de art arda 3 deprem birden

Balıkesir'de art arda 3 deprem birden

Balıkesir'de son 24 saatte art arda 3 deprem birden meydana geldi.

 

Kışın klasik tartışması başladı

Kışın klasik tartışması başladı

Kışın klasik tartışması yine yeniden başladı: Nezle miyiz grip mi?

Elazığ'da 400 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ'da 400 köy yolu ulaşıma kapandı

Kara kışın yaşandığı ülkemizin karlı bölgelerinde hayat zorlaşıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya