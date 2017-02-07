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Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı!.19856
  • Giriş : 07.02.2017 / 16:43:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 4 il için fırtına uyarısı geldi.

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Havalar soğuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve çevrelerinde görülecek kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ile direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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