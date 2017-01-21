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Meteoroloji'den 5 ilimiz için önemli uyarı!

Meteoroloji'den 5 ilimiz için önemli uyarı!.27170
  • Giriş : 21.01.2017 / 11:31:00

Meteoroloji'den 5 ilimiz için buzlanma ve don uyarısı geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama ile Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de yaşayan vatandaşları meydana gelecek buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esecek.Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ile yer yer sis ve pus olabileceğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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