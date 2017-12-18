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Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı!.24277
  • Giriş : 18.12.2017 / 12:43:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

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Sepet Beşik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankaralı vatandaşları olumsuz hava koşulları konusunda uyardı. Sağanak yağışın kentte öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkisini göstereceğini açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara'da sabah  saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden yağmur ve sağanağın öğleden sonra ve  akşam saatlerinde kuvvetlenerek etkili olacağı tahminine yer verildi.

Açıklamada su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı  vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

TRT

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