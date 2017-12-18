Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankaralı vatandaşları olumsuz hava koşulları konusunda uyardı. Sağanak yağışın kentte öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkisini göstereceğini açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara'da sabah saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden yağmur ve sağanağın öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetlenerek etkili olacağı tahminine yer verildi.
Açıklamada su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
TRT
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