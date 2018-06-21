Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da saat 16.20 ile 19.00 saatleri arasında kendisini gösterek sağanak yağış ile ilgili uyarıda bulundu ve sel, su baskını ve yıldırıma karşı halkı uyardı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Ordu ve Tokat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kuzey ve İç Ege ile Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla batı kesimler ile Akdeniz'de kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için saat 16:20 ile 19:00 arası 'Gök gürültülü sağanak yağış' uyarısında bulunarak vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışına karşı ikaz etti.
Açıklama şöyle,
"Analiz ve Tahmin Merkezi'nde yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde (Gölbaşı, Çankaya,Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) yağışlar beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
TRT
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