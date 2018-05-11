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Meteoroloji'den Ankara için uyarı geldi

Meteoroloji'den Ankara için uyarı geldi.30856
  • Giriş : 11.05.2018 / 13:07:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankara ile ilgili açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Ankara'da saat 13.00-16:00 saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği bildirildi.

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