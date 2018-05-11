Meteoroloji'den Ankara için uyarı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Ankara'da saat 13.00-16:00 saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği bildirildi.
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