Meteoroloji'den güzel haber geldi
Sağanak yağmur ve fırtına yerini güneşli günlere bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının artacağını bildirdi.
Kuvvetli rüzgar beklenmezken yurt genelinde de yağış beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 19 derece, İzmir'de 24, Ankara'da ise 16 derece olacak. Meteoroloji'den gelen son verilere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıykesimlerinde sis ve pus hadisesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
TRT
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