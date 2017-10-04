Meteoroloji'den ilk kar uyarısı!
Erken gelen kış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde kar, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
HABERTURK
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