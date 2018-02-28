Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kar yağışı ile ilgili açıklama yaptı. Kentte bu sabah başlayan sağanak yağmurun öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Hava sıcaklığının düşeceği belirtilen açıklamada, "İstanbul’da bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Buzlanma ve don olayının bu gece ve yarın Trakya’da şiddetli olmak üzere Marmara bölgesinin genelinde de etkili olması beklenmektedir" denildi.
TRT
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