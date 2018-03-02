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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi.19856
  • Giriş : 02.03.2018 / 16:16:00

Meteoroloji'den İstanbul'da görülecek fırtına için uyarı geldi.

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Sepet Beşik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul ve çevresinde kuvvetli fırtına beklendiğini açıklayarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede yarın güney ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına yaşanması tahmin ediliyor.

Saatte hızı 50-70 ile 80 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

NTV

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