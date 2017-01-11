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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!.19571
  • Giriş : 11.01.2017 / 14:28:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için önemli açıklamalarda bulundu.

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Yurdun dört bir yanını esir alan yoğun kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı geldi.

Meteoroloji, İstanbul'da bu gece yağması beklenen yağmurun, yarın sabah karla karışık yağacağı ve yüksek yerlerde ise kara dönüştüreceğini belirtti.

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin güneyindeki Çanakkale, BalıkesirBursa ve Bilecik'te mevcut yüksek miktardaki kar örtüsü üzerine yağmur ve karla  karışık yağmur beklendiğinden, özellikle çatılarda kar yükünün artabileceğine,  kar erimeleri olabileceğine işaret edilen açıklamada, vatandaşların ve  ilgililerin tedbirli olması istendi

Gece gündüz demeden çalışmalar devam ediyor

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