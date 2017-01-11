Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!
Yurdun dört bir yanını esir alan yoğun kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı geldi.
Meteoroloji, İstanbul'da bu gece yağması beklenen yağmurun, yarın sabah karla karışık yağacağı ve yüksek yerlerde ise kara dönüştüreceğini belirtti.
İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin güneyindeki Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik'te mevcut yüksek miktardaki kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğinden, özellikle çatılarda kar yükünün artabileceğine, kar erimeleri olabileceğine işaret edilen açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi
DİĞER HABERLER
İstanbul'daki kar yağışı için AKOM saat verdi
İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
İstanbul'da Salı günü okullar tatil mi?
Soğuk hava ve kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji'den 4 il için kar uyarısı geldi
Meteoroloji, 4 ilde yaşanacak kar yağışı ile ilgili açıklama yaptı.