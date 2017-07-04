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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!.24989
  • Giriş : 04.07.2017 / 08:39:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ile ilgili uyarı yaptı.

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Kuzey Afrika sıcakları ile kavrulan vatandaşları güzel haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji, bugün akşam saatlerinde İstanbul'da yoğun sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 10 dakikalık yağış nedeniyle birçok cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Abdurrahman Mahallesi’nde bir apartman çatısından kopan tahta ve çatı malzemeleri kaldırımına düştü. Şans eseri yaralanan olmadı.

Meydan Mahallesi’nde ise şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçtan kopan bir dal, o sırada kaldırımda yürüyen 37 yaşındaki Yaşar Mert’in başına düştü. Yaralanan Mert, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Edirne Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hava sıcaklıkları 24 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde başlayacak olan yağışın akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

HÜRRİYET

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