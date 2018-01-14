Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!
İstanbul'da geçtiğimiz yıllara göre geciken kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği merakla bekleniyor.
Sabah saatlerinde soğuk hava ve yağışla karşılaşan İstanbullular, kar yağışını bekliyor.
Meteoroloji ise İstanbul'da kar yağışı ile ilgili açıklama yaptı. İşte İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'nin açıklaması:
İstanbul'a kar ne zaman geliyor?
“İstanbul'da hafta sonunda yağışların kuvvetli poyrazla birlikte genellikle hafif yağmur şeklinde görüleceği, Pazar günü akşam saatlerinde ve Pazartesi günü (15.01.2018) ilk saatlerde kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar olarak meydana geleceği ve pazartesi günü sabah saatlerinden sonra ise havanın genellikle çok bulutlu olması bekleniyor. Pazar günü meydana gelebilecek kar yağışının il merkezinde yerde kar örtüsü yapması beklenmiyor. Rüzgarın; hafta sonu kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-75 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.”
Yenişafak
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