Meteoroloji'den kar uyarısı!
Kış kendisini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu, Artvin ve Muş'ta karla karışık yağmur beklendiğini belirtti.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Ordu, Artvin, Muş çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne çevrelerinde gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara'nın kuzeyi ile Güneydoğu kesimlerde yer yer batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde puslu 18
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22
İzmir: Az bulutlu 25
Adana: Az bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17
Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu 13
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 27
TRT
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