Facebook Twitter Rss

Meteoroloji'den kritik uyarı: Tedbirli olun

Meteoroloji'den kritik uyarı: Tedbirli olun.27170
  • Giriş : 05.02.2017 / 16:26:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Batı Akdeniz'de görülecek sağanak yağış, buzlanma ve don ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Gece saatlerinde orta kuvvette görülecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları uyarısı geldi.

Gece, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin edilen bölgede, rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice esecek.

Denizlerde ise rüzgar güney, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzey yönlerden 2 ila 4, Kaş-Kumluca arasında öğleden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği, 0.5 ila 2.0 m civarında olacak. Havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçmesi bekleniyor.

İç kesimlerde, gündüz saatlerinde kar erimelerinden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

TRT

Başbakan'ın katıldığı törende dronsavar!

7'si general 149 asker firarda

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Meteoroloji'den müjde! Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den müjde! Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 2 ilimiz için güzel haber geldi.

Meteorolojiden kar uyarısı

Meteorolojiden kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimlerinde yaşanacak kar yağışı için uyarıda bulundu.

 

Ege'de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

Ege'de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

Ege Denizi'nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sıcaklık 7 derece birden düşecek

Sıcaklık 7 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da beklenen kar yağışı için saat verdi.

 

Meteoroji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji, yurdun bazı bölgelerinde görülecek sağanak yağışlar için uyarıda bulundu.

Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji, tüm yurtta beklenen sağanak yağışlarla ilgili bilgi verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya