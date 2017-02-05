Meteoroloji'den kritik uyarı: Tedbirli olun
Batı Akdeniz'de görülecek sağanak yağış, buzlanma ve don ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Gece saatlerinde orta kuvvette görülecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları uyarısı geldi.
Gece, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin edilen bölgede, rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice esecek.
Denizlerde ise rüzgar güney, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzey yönlerden 2 ila 4, Kaş-Kumluca arasında öğleden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği, 0.5 ila 2.0 m civarında olacak. Havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçmesi bekleniyor.
İç kesimlerde, gündüz saatlerinde kar erimelerinden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
TRT
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