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Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı.15057
  • Giriş : 15.02.2017 / 16:14:00

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar konusunda uyarıda bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklama ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de beklenen kuvvetli rüzgar için vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, 17 Şubat Cuma gününe kadar Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da kuzeybatılı yönlerden, Bingöl ve Tunceli’de ise kuzeyli yönlerden aralıklarla yer yer kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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