Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler ile Muğla, Aydın ve Manisa çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENIZLI °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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