Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili uyarı geldi. Meteoroloji, önümüzdeki 6 saatte Artvin'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde ani taşkın riski bulunduğunu belirtti.
Öte yandan Meteoroloji; Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde de kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
Açıklama şöyle:
"Yapılan son tahminler ve RADAR'dan elde edilen görüntüler dikkate alındığında önümüzdeki 6 saatte Artvin'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde ani taşkın riski bulunmaktadır. Söz konusu ilçelerde; köprü, menfez vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir."
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan diğer bir açıklamada, "Cumartesi (04.08.2018) günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
TRT
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