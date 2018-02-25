Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji, Hatay, Orta Ege ile Osmaniye için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan değerlendirme şu şekilde: "Yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Hatay çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
ORTA EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA
Orta Ege'de rüzgarın bugün (24.02.2018 Cumartesi) öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, açıklarında 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 25.02.2018 Pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
OSMANİYE'DE GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ
Yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Osmaniye çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı."
Hürriyet
DİĞER HABERLER
İstanbul'da dehşet çiftliği!
İstanbul polisi, yurttan kaçan bazı kızların zorla bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit etti.
'Üzerinde pislik var' deyip soydular!
Bir banka şubesinde Kerim Canlı'nın yanına yaklaşan ve omzuna dokunarak "Üzerinde pislik var" diyen
İstanbul Bahçelievler'de yangın: 8 kişi kurtarıldı
İstanbul Bahçelievler'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı.
'Deniz ahırı' Mersin'de karantinada!
Brezilya’dan 25 bin hayvan getiren ve tartışma konusu olan Nada gemisi Mersin Limanı’na ulaştı.
Kayıp turizmci ölü bulundu
Antalya'da 2 gündür kayıp olarak aranan turizmcinin ölü bulunduğu öğrenildi.
Zeytin Dalı için Sahra Hastanesi önerisi
CHP'den Zeytin Dalı operasyonu için Sahra Hastanesi önerisi geldi.