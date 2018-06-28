Facebook Twitter Rss

Meteoroloji'den Marmara için uyarı geldi

Meteoroloji'den Marmara için uyarı geldi.24277
  • Giriş : 28.06.2018 / 17:39:00
  • Güncelleme : 28.06.2018 / 17:43:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara için uyarılarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Saat 12.00-18.00 arasında bölgede yağışların yoğuşlanacağı duyuruldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye  göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, aralıklı sağanak  ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli  (21-50 kg/m2) olacağı, rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği  tahmin ediliyor. Bu illerde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış beklendiğinden  yaşanabilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış  anında ani kuvvetli rüzgar gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması  isteniyor.

TRT

Eski futbol hakemi, çıkan kavgada bıçaklandı

CHP'den açıklama: İstifa ve kurultay yok

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TEM'de şok! Yan yolu su bastı

TEM'de şok! Yan yolu su bastı

Gece saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış günlük hayatı felç etti.

İstanbul için sel uyarısı!

İstanbul için sel uyarısı!

İstanbul'da sabah saatlerinde beklenen yağmur kendisini göstermeye başladı.

 

Meteoroloji'den uyarı var!

Meteoroloji'den uyarı var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağışlı hava ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı

Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, artacak sıcaklıklarla ilgili açıklama yapıldı.

 

Dikkat! Ankara için meteorolojiden uyarı geldi!

Dikkat! Ankara için meteorolojiden uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ile ilgili uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den uyarısı: Hafta sonu yağış var

Meteoroloji'den uyarısı: Hafta sonu yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağışlarla ilgili uyarı geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya