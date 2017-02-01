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Meteoroloji'den müjde! Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den müjde! Sıcaklıklar artacak.25608
  • Giriş : 01.02.2017 / 12:55:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 2 ilimiz için güzel haber geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara'da hafta sonuna doğru havanın hissedilir derecede yükseleceğini, güneşe hasret kalan vatandaşaların güneşe doyacağını belirtti. Doğu illerimiz için ise kar yağışı uyarısı geldi.

İstanbul'da sıcaklıklar hissedilir derecede artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre hafta sonu havanın 7-8 derece olması bekleniyor.

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