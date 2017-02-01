Meteoroloji'den müjde! Sıcaklıklar artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara'da hafta sonuna doğru havanın hissedilir derecede yükseleceğini, güneşe hasret kalan vatandaşaların güneşe doyacağını belirtti. Doğu illerimiz için ise kar yağışı uyarısı geldi.
İstanbul'da sıcaklıklar hissedilir derecede artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre hafta sonu havanın 7-8 derece olması bekleniyor.
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