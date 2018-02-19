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Meteoroloji'den o ilimiz için kar uyarısı geldi

Meteoroloji'den o ilimiz için kar uyarısı geldi.14649
  • Giriş : 19.02.2018 / 09:09:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Van için kar uyarısı geldi.

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Sepet Beşik

Bir haftadır devam eden bahar havası yerini soğuğa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile Van'ın doğusunda sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği açıklandı.

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “19 Şubat 2018 tarihinde yapılan değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olmak üzere, Van ilinin doğusunda sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğulu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Bölgede en düşük sıcaklıklar; Van’da 0.2, Bitlis’te -2.9, Hakkâri’de 0.3 ve Muş’ta 1.5 derece olarak ölçülmüştür. En yüksek sıcaklıkların ise; Van’da 4, Bitlis’te 5, Hakkâri’de 4, ve Muş’ta 9 derece olması bekleniyor. Van Gölü: parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı, rüzgâr: doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, görüş: iyi” denildi.

TRT

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