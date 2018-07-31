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Meteoroloji'den önemli uyarı!

Meteoroloji'den önemli uyarı!.30856
  • Giriş : 31.07.2018 / 17:38:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili önemli bir uyarı geldi.

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Büyüyen Beşik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlar için önemli bir uyarı geldi. Meteoroloji, önümüzdeki 4 saat içerisinde Eskişehir'de ani taşkınlar yaşanabileceğini bildirdi.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Sayısal Tahmin Modellerinin yağış tahminleri, MGM'nin yaptığı analizler, gerçekleşen yağışlar ve RADAR'dan elde edilen son görüntüler dikkate alındığında önümüzdeki 4 saat içerisinde Eskişehir'in Mihaliççık, Sivrihisar ve Seyitgazi, Kütahya Merkez ve Bilecik Merkez ve Söğüt ilçelerinde ani taşkın riski bulunmaktadır. Dere yatağında bulunan köprü ve menfez çevrelerinde meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir."

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