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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!.24277
  • Giriş : 26.09.2017 / 09:30:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Yazdan kalma günler ülkeyi terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen sağanak yağış ile ilgili açıklama yaptı. Tekirdağ ve Kırklaeli'nde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Tekirdağ'da salı ve çarşamba günleri beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde aralıklarla kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kırklareli'nde salı ve çarşamba günleri beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, doğusunda çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olmak üzere il genelinde aralıklarla kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

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