Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağış ile ilgili yaptığı açıklamasında İzmir'de yaşayan vatandaşları uyardı. Meteoroloji, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi meydana gelebilecek olumsuzluk karşı halkı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İzmir çevrelerinde bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların, yarın öğleden sonra kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
TRT
DİĞER HABERLER
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağışlarla ilgili açıklama yaptı.
Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden buzlanma ve don uyarısı geldi.
Karatay herkese tavsiye etti: Su içer gibi için
Prof. Dr. Canan Karatay, 7'den 77'ye herkese bol bol zeytinyağı içmeleri tavsiyesinde bulundu.