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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!.24277
  • Giriş : 28.12.2017 / 15:46:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağış ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağış ile ilgili yaptığı açıklamasında İzmir'de yaşayan vatandaşları uyardı. Meteoroloji, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi meydana gelebilecek olumsuzluk karşı halkı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İzmir çevrelerinde bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların, yarın öğleden sonra kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği bildirildi.  Açıklamada, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

TRT

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