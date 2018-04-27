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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!.24277
  • Giriş : 27.04.2018 / 11:28:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen sağanak yağışlarla ilgili açıklama yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. İç, Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu ile Bilecik, Hatay, Eskişehir, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bayburt'ta sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 29
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 29
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

TRT

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