Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye ve Çankırı çevreleri ile Doğu Toroslar'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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