Facebook Twitter Rss

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı.29355
  • Giriş : 30.06.2018 / 09:44:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbullulara öğleden sonrası için sağanak yağış uyarısı geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye ve Çankırı çevreleri ile Doğu Toroslar'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ünlü pop şarkıcısı İrem Derici: 10 kilo aldım

Gerilim tırmanıyor: Geri adım yok

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

FETÖ için yeni hamle! Belge ABD'ye gönderildi!

FETÖ için yeni hamle! Belge ABD'ye gönderildi!

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in iadesi için yeni belgeler ABD'ye gönderildi.

Yıldırım: Dükkanı kapattık

Yıldırım: Dükkanı kapattık

Son Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu ve 2017 İhracat Ş

 

Kayıp Leyla’nın yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı

Kayıp Leyla’nın yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı

Ramazan Bayramı'nın birinci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'in yeni fotoğrafı ortaya çı

Adana'da DEAŞ operasyonu!

Adana'da DEAŞ operasyonu!

Adana’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

 

Tarihi fabrika yanıyor!

Tarihi fabrika yanıyor!

İstanbul Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı.

Eylül ile ilgili flaş gelişme

Eylül ile ilgili flaş gelişme

Ankara'nın Polatlı ilçesi kaybolan Eylül'den kötü haber geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya