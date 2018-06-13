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Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı

Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı.33870
  • Giriş : 13.06.2018 / 11:05:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, artacak sıcaklıklarla ilgili açıklama yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeği açıklandı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın bölgede doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

NTV

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