Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeği açıklandı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek.
Bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın bölgede doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
NTV
DİĞER HABERLER
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağış ile ilgili uyarı yaptı.
Karatay: Meyveyi kurtlu bulursanız yiyin
Canan Karatay, şeker tüketimi ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Meteoroloji'den uyarısı: Hafta sonu yağış var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağışlarla ilgili uyarı geldi.
Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar düşüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıkları ile ilgili açıklama yaptı.
Canan Karatay açıkladı: Tuzlu su için
Ünlü doktor Canan Karatay, Ramazan öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.