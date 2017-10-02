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Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı.24256
  • Giriş : 02.10.2017 / 09:43:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağışlarla ilgili açıklama yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışlara karşı Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yaşayan vatandaşları uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/metrekare üzeri) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  Ankara: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 18
  İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve Sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlı 21
  İzmir: Parçalı bulutlu 27
  Bursa: Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 20
  Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31
  Antalya: Parçalı bulutlu 29
  Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
  Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
  Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16
  Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

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