Meteoroloji'den sonra AKOM'dan uyarı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı için vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Çarşamba günü İstanbul'a yağması beklenen kar yağışı ile ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) de açıklama geldi.
İstanbul Hava Durumu 5 günlük rapor meteoroloji yayınladı. istanbul'da bugün ve yarın yağmur var. Kar yağışı Çarşamba gününden itibaren başlayacak ve 3 gün boyunca devam edecek. Karla karışık yağmur şeklinde görülecek kar yağışı perşembe günü etkisini arttıracak. İstanbul yeni yıla kar yağışı ile girecek. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu.
İstanbul Hava Durumu kar saati belli meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. İstanbul'da beklenen kar yağışı bu gece başlayacak ve 3 gün boyunca etkili olacak. İstanbul Hava Durumu saatlik tahmin meteoroloji açıkladı. İstanbul'a bu gece kar geliyor ve 3 gün boyunca etkili olacak. Beklenen kar yağışı saat 01.00'de başlayacak yarına dikkat!
AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul bugün parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu. Yeni yıl öncesinde kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da çarşamba karla karışık yağmur, perşembe ile 1 ocak pazar günleri arasında ise fırtına eşliğinde (30-80 km/s) kuvvetli kar yağışlarının (3 ila 30 cm aralığında) yaşanacağı tahmin ediliyor. Kar yağışı ve fırtınanın İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016bu sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi’nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana’nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışlarının Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tüm yurt için yaptığı beş günlük değerlendirmede ise Pazartesi gününden yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı, çarşamba gününden itibaren İstanbul'da da görülecek.
''SİBİRYA ÜZERİNDEN SOĞUK HAVA GELİYOR''
Bünyamin Sürmeli de şu uyarılarda bulundu: ''Bu ayın 29-30-31'inde soğuk hava girişi var. İzmir ve Antalya merkezde kar yapma olasılığı var. Sibirya üzerinden soğuk hava çok sert bir giriş yapacak. Ege'den Akdeniz'e kadar ilerleyecek, Anadolu'yu tarayarak Doğu'ya ilerleyecek. Yurdun batısıyla, doğusuyla her tarafını etkilecek bir soğuktan bahsediyoruz. Çarşamba akşamından itibaren soğuk hava daha da artacak. Perşembe günü fırtına ile birlikte kar etkisi görülecek. Marmara (İstanbul dahil), Ege'nin iç kesimlerinde kar yağışı görülecek. Akdeniz ve Antalya bölgesi ise karla karışık yağmur var. Güney'de ise alçak basınç etkisiyle aşırı yağış görülecek. Sel tehlikesi var.''
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