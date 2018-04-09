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Meteoroloji'den tüm yurda uyarı!

Meteoroloji'den tüm yurda uyarı!.30856
  • Giriş : 09.04.2018 / 08:04:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen sağanak yağış ile ilgili uyarıda bulundu.

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Ilık ilkbahar günlerinin ardından yağışlı hava geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışın beklediğini bildirdi. İstanbul'da ise sıcaklık 16 derece.

Yapılan son değerlendirmelere göre: bugün (Pazartesi) Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Malatya, Ağrı, Ardahan, Van, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz ve Malatya çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) Bilecik çevrelerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDIRNE °C, 22°C

parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 22°C

parçalı ve az bulutlu

KOCAELI °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRT

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