Meteoroloji'den uyarı: Çamur yağacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bir açıklama geldi. Meteoroloji, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Kardeniz'de yer yer toz taşımının beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, saat 13.00'e kadar Marmara Bölgesi'nin batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, meydana gelebilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma, yer yer hafif çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
NTV
DİĞER HABERLER
Meteoroloji uyardı! Akşam saatlerine dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağışlarla ilgili açıklama yaptı.
Karatay: Fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz
Ünlü doktor Canan Karatay, sağlığa dair önemli bilgiler verdi.
Kaplıca tedavilerini artık devlet karşılayacak
Devlet, doktorlar tarafından reçeteye yazılan kaplıca tedavilerini karşılayacak.
Canan Karatay: İthal fıstıktan uzak durun
Canan Karatay, "Fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz. Sağlıklı yaşarsınız. Yalnız ithal olmasın" de
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi
Meteoroloji'den İstanbul'da görülecek fırtına için uyarı geldi.
Çinli bilim adamları geliştirdi! İşte o test
Çinli bilim insanları, biyolojik yaş ile ilgili bir test geliştirdi.