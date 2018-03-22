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Meteoroloji'den uyarı: Çamur yağacak!

Meteoroloji'den uyarı: Çamur yağacak!.24277
  • Giriş : 22.03.2018 / 10:11:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağışlar hakkında açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bir açıklama geldi. Meteoroloji, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Kardeniz'de yer yer toz taşımının beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, saat 13.00'e kadar Marmara Bölgesi'nin batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma, yer yer hafif çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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