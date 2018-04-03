Meteoroloji'den uyarı geldi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen yağışlarla ilgili açıklama yaptı. Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz'de yaşayan vatandaşları kuvvetli yağış konusunda uyardı.
Parçalı ve az bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul'da ise hava sıcaklığının 16 derece olacağı tahmin ediliyor.
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çankırı, Erzincan, Bingöl, Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
SABAH
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