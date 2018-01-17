Meteoroloji'den uyarı: Hızı 100 km'ye çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde beklenen fırtına ile ilgili vatandaşları uyardı. Meteoroloji, ülkemizin büyük bir kesiminde etkili olacak fırtınanın hızının 100 km'ye çıkacağını belirtti.
Akşam saatlerinden itibaren ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen ve yer yer 100 km hıza ulaşacak fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TRT
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