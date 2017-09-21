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Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Meteoroloji'den yağış uyarısı!.24277
  • Giriş : 21.09.2017 / 09:12:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağış ile ilgili açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Sıcak hava ülkeyi terk ediyor. Bugünden itibaren görülmesi beklenen yağışlarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara uyarı geldi. Sıcaklıklar ise 4 ila 8 derece arasında azalıyor. 

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Sabah ve öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatı,  Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey kesimleri ile Bursa, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun batısı, İç Ege ve Göller yöresinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu 35
  İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu 30
  Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
  Antalya: Az bulutlu ve açık 30
  Samsun: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 30
  Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 27
  Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 27
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

İSTANBUL'DA SICAKLIK REKORU

İstanbul'da dün Eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Florya ve Kartal'da sıcaklık 39,5 derece ölçüldü. Kadıköy'de ise sıcaklık 38,6 dereceye ulaştı. Daha önceki rekor 2015 yılında ölçülmüştü. 6 Eylül 2015'de  sıcaklık 37,9 olarak kayıtlara geçmişti.

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