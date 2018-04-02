Meteoroloji'den yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağışlarla ilgili yapılan uyarıda bugün ülkenin büyük br bölümünde yağış beklendiği, Doğu Karadeniz'de ise fırtınanın etkisini göstereceği öğrenildi.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, İç ve batı kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla iç kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Hileciler faaliyete devam ediyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hile yaptıkları için teşhir ettiği firmalar cezayı ödeyip f
Meteoroloji: Sıcaklık 15 dereceye düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıkları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyardı.
Meteoroloji'den uyarmıştı! 3 ilde çamur yağdı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağışlar hakkında açıklama yaptı.