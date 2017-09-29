Meteoroloji İstanbullu vatandaşları uyardı
Sıcak yaz günleri yerini yağmura bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. İstanbul'da Cumartesi ve pazar günü de Marmara ile Ege'de fırtına ve sağanak etkisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Tekirdağ, Düzce, Sinop, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
HÜRRİYET
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