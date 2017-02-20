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Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji saat verdi.24256
  • Giriş : 20.02.2017 / 10:23:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış uyarısı geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Ankara'da yaşayan vatandaşları beklenen sağanak yağışa karşı uyardı. İç ve doğu kesimlerde ise yer yer pus olayları ile birlikte buzlanma ve don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerimizde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında zaman zaman kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu 11
İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Adana: Az bulutlu 18
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12

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