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Meteoroloji: Sıcak hava geliyor

Meteoroloji: Sıcak hava geliyor.13602
  • Giriş : 08.04.2018 / 09:03:00

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre havalar birkaç gün içinde ısınacak.

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Türkiye'nin bir tarafı soğuk havaların etkisinde kalırken bir tarafı da sıcaklıkların artmasıyla baharı yaşıyor. İstanbul'da soğuk havaların içinde kalan şehirler arasında.

Meteoroloji'den yapılan tahminlere bakılırsa İstanbullular da bahar havasını bir kaç gün sonra yaşamaya başlayacak.

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