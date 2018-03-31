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Meteoroloji: Sıcaklık 15 dereceye düşecek

Meteoroloji: Sıcaklık 15 dereceye düşecek.37144
  • Giriş : 31.03.2018 / 11:09:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıkları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, düşecek hava sıcaklıkları konusunda vatanadaşları uyardı. Pazar günü İstanbul'da yağmur beklendiği, 20 derece olan sıcaklığın ise 15 dereceye düşeceği bildirildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesinin güneyi ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zamanla güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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