Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde meydana gelecek sağanak yağışlarla ilgili yaşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Görülecek yağışların Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara'da güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer bölgelerde öenmli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu -5
İstanbul: Parçalı bulutlu 11
İzmir: Parçalı bulutlu 13
Bursa: Parçalı bulutlu 7
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 15
Samsun: Parçalı bulutlu 10
Trabzon: Parçalı bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -8
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 6
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