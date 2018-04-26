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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor.30856
  • Giriş : 26.04.2018 / 14:18:00

Meteoroloji, bazı bölgeleri sağanak yağış konusunda uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sağanak yağış konusunda tedbirli ve dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yurdun yüksek basınç merkezi ile sıcak havanın etkisi altında olduğu, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyrettiği belirtildi.

Bu hafta sonu ve gelecek hafta boyunca Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde, mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki kararsızlık yağışlarının etkili olacağı ifade edildi.

KARADENİZ'DE SICAKLIK MEVSİM NORMALİNDE SEYREDECEK

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkların hafta sonunda, doğu bölgeleri ile Karadeniz’in kıyı kesiminde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği kaydedildi.

 

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