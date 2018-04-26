Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sağanak yağış konusunda tedbirli ve dikkatli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yurdun yüksek basınç merkezi ile sıcak havanın etkisi altında olduğu, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyrettiği belirtildi.
Bu hafta sonu ve gelecek hafta boyunca Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde, mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki kararsızlık yağışlarının etkili olacağı ifade edildi.
KARADENİZ'DE SICAKLIK MEVSİM NORMALİNDE SEYREDECEK
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkların hafta sonunda, doğu bölgeleri ile Karadeniz’in kıyı kesiminde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği kaydedildi.
DİĞER HABERLER
Delphin oteller zincirinin ortakları tutuklandı
FETÖ'den tutuklananların arasında Delphin oteller zincirinin ortakları da girdi.
İstanbul polisi alarmda!
İstanbul polisi kentin giriş ve çıkışları da dahil olmak üzere bir çok noktada uygulama başlattı.
İran'da düşen jetle ilgili flaş gelişme!
İran'da düşen Türk jetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Baba cinayetinde kan donduran ayrıntı!
2 oğlu ve eşi tarafından öldürülen iş adamı Murat Öğüt cinayetinin detayları kan dondurdu.
Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit
Hain örgüt PKK'ya yönelik Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında yürütülen operasyondan acı haber geld
Bebek firarda! 2 yaşında evden kaçtı!
Adana'da 2 yaşındaki bir çocuk, kimseden habersiz evinden çıktı.