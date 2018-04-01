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Meteoroloji uyardı! Yağış kapıda!

Meteoroloji uyardı! Yağış kapıda!.24989
  • Giriş : 01.04.2018 / 09:56:00

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamalayla İstanbul'da yaşayan vatandaşları uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kuzey Ege ile İzmir, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağışla birlikte batı ve iç kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacak.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, doğu ve kuzeydoğu kesimlerde yer yer güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Adana: Parçalı bulutlu 25
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı bulutlu 25
Trabzon: Parçalı bulutlu 18
Erzurum: Parçalı bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23

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